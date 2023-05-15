Про це повідомило Financial Times.

Експерти аукціонного дому Christie’s проводили оцінку творів, які зберігає британська родина – не уточнено, яка саме. Відтак у процесі вони виявили два рідкісні портрети авторства Рембрандта – обидві роботи датовано 1635 роком.

Картини належать до того періоду, коли Рембрандт вже мав репутацію затребуваного художника. На роботах зображено далеких родичів митця – Яна Віллемса ван дер Плюйма та його дружину Япген Карелс. Встановлено, що предки родини, в якої проводили оцінку творів, придбали пару невеликих картин, написаних олійними фарбами, у 1824 році на цьому ж аукціоні.

Авторство картини встановили експерти аукціону та підтвердили фахівці із Рейксмузею в Амстердамі.

6 липня портрети висотою вісім дюймів виставлять на продаж у виставкових залах Christie’s у Лондоні. Проте спочатку роботи виставлять у Нью-Йорку та Амстердамі з оціночною вартістю приблизно 230 – 368 млн грн за пару.