Казначейство Великої Британії випустило пам’ятну монету на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького, який помер у квітні цього року у віці 99 років.

Про це поінформували в пресслужбі казначейства.

“Монета представлена в День збройних сил 2021 року в знак визнання років служби герцога на флоті і підтримки Її Величності Королеви”, – зазначається в повідомленні.

Монета номіналом 5 фунтів стерлінгів прикрашена оригінальним портретом принца Філіпа. Дизайн монети був особисто схвалений Філіпом у 2008 році.

На монеті, окрім портрету, нанесений напис “Його Королівська Високість принц Філіп, герцог Единбурзький 1921-2021”.

Монета призначена для колекціонування чи дарування. Вона випущена обмеженим тиражем і не надходитиме в загальний обіг.

“Ця монета – гідна данина поваги герцогу Единбурзькому, який зворушив і надихнув так багато людей у всьому світі своїми десятиліттями служби як нації, так і Її Величності Королеві”, – заявив канцлер казначейства Ріші Сунак.

Королівський монетний двір також внесе пожертвування в розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів на премію герцога Единбурзького для підтримки своєї громадської роботи в Великій Британії і за кордоном.

Нагадаємо, що принц Філіп помер у Віндзорському замку 9 квітня цього року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.