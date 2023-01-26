Про це повідомило Reuters.

Міністр оборонних закупівель Великої Британії Алекс Чокл відповів щодо постачання танків, сказавши, що їх планують надати наприкінці березня. Він додав, що до цього часу Збройні сили України пройдуть інтенсивну підготовку з експлуатації та обслуговування танків.

14 січня прем’єр-міністр Ріші Сунак офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2. Він провів розмову з президентом Володимиром Зеленським, заявивши ще про додаткові артилерійські системи.