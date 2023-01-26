Про це повідомило Reuters.
Міністр оборонних закупівель Великої Британії Алекс Чокл відповів щодо постачання танків, сказавши, що їх планують надати наприкінці березня. Він додав, що до цього часу Збройні сили України пройдуть інтенсивну підготовку з експлуатації та обслуговування танків.
14 січня прем’єр-міністр Ріші Сунак офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2. Він провів розмову з президентом Володимиром Зеленським, заявивши ще про додаткові артилерійські системи.
Українські екіпажі мають найближчим часом розпочати навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 захисників.
- Після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт.
- 27 січня на засіданні уряду Бельгії міністерка оборони Людивін Дедондер запропонує надати Україні новий пакет військової допомоги, проте до нього не увійдуть танки.
- На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.
- Уряд Іспанії, ймовірно, долучиться до постачання танків Leopard в Україну. Зараз іспанська армія є одним із лідерів за кількістю танків Leopard – 347 одиниць.