Про це інформує SkyNews.
Меррісон наголосив, що “червнева конференція з відновлення України доводить, що Велика Британія відіграла важливу роль у цьому процесі”.
Ми очолили Міжнародний фонд для України, ініціювавши його, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів було витрачено, — це справді велике досягнення”.
Також Велика Британія допомагає розслідувати воєнні злочини, пов’язані з конфліктом. Меррісон додав, що “у всіх вимірах у цій країні ми беремо на себе лідерство”.
Він також зазначив, що вже 14 000 українських військовослужбовців наразі повернулися захищати Україну після навчання у Великій Британії.
Посадовець запевнив, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно”, і цього року витратить ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України.
Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі вже провели навчання та спорядили понад 9 нових українських бронетанкових бригад.
Також стало відомо, що Сполучені Штати вже найближчими тижнями розпочнуть навчати українських військових користуватись танками Abrams. США прискорюють свої зусилля, аби якнайшвидше доставити танки на поле бою в Україні.
Щобільше, міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.
- На тлі наближення саміту НАТО у Вільнюсі президент Литви Гітанас Науседа заявив, що необхідно знайти “конкретні механізми”, які б дозволили Україні швидко інтегруватися до Альянсу.
- У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опанували ведення позиційних (траншейних) бойових дій.
- Начальник служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Олексій Терещук повідомив, що нині вже є домовленості з США щодо підготовки 25 українських військових капеланів.