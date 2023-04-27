Молодший секретар Міноборони Ендрю Меррісон зазначив, що 14 000 українських військових повернулися в Україну після навчання у Великій Британії.

Про це інформує SkyNews.

Меррісон наголосив, що “червнева конференція з відновлення України доводить, що Велика Британія відіграла важливу роль у цьому процесі”.

Ми очолили Міжнародний фонд для України, ініціювавши його, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів було витрачено, — це справді велике досягнення”.

Також Велика Британія допомагає розслідувати воєнні злочини, пов’язані з конфліктом. Меррісон додав, що “у всіх вимірах у цій країні ми беремо на себе лідерство”.

Він також зазначив, що вже 14 000 українських військовослужбовців наразі повернулися захищати Україну після навчання у Великій Британії.

Посадовець запевнив, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно”, і цього року витратить ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі вже провели навчання та спорядили понад 9 нових українських бронетанкових бригад.

Також стало відомо, що Сполучені Штати вже найближчими тижнями розпочнуть навчати українських військових користуватись танками Abrams. США прискорюють свої зусилля, аби якнайшвидше доставити танки на поле бою в Україні.

Щобільше, міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.