Про це повідомляє The Independent.

Інформація про підготовку вбивства 7-річного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон з’явилася під час судового процесу Сахайбом Абу, відомим під псевдонімом “репер джихаду”, якого звинувачують у підготовці теракту.

Абу заявив, про не визнає свою провину, але слідство зібрало чимало доказів того, що підсудний планував теракт з метою вбивства членів королівської сім’ї. Зокрема, серед матеріалів справи опинилися аудіозаписи розмов про моторошні деталі приготування. За даними Sky News, чоловік ретельно готувався до теракту. Він купив балаклави, спеціальні рукавички, які не залишають відбитків пальців, та 46-сантиметровий гладіаторський меч.

Поліціянт під прикриттям зв’язався із підозрюваним через Telegram-спільноту. Вони начебто домовлялися про купівлю вогнепальної зброї. В ході розмови Абу розповів, що “невірні” ув’язнили на 28 років його “брата”, який планував отруєння принца Джорджа.

“Знаєш, який у нього був план? Піти до найближчого Sainsbury’s (супермаркету, – ред.) біля оселі королівської сім’ї та… підкласти отруту в морозиво. Отже, королівська сім’я піде і купить там морозиво… Вони куплять морозиво та, найвірогідніше, його з’їсть їхній син”, – розповів Абу.

Британські ЗМІ впевнені, що зловмисником був пропагандист ІДІЛ Хусейн Рашид. У 2018 році він був засуджений на 25 років. Злочинець неодноразово поширював у Мережі заклики до вбивства принца Джорджа.

Суд над самим Абу ще триває.