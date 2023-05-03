У Великій Британії запропонували провести «економічний Рамштайн» на знак підтримки українців

Про це вона написала у Twitter.

У своєму дописі очільниця комітету в закордонних справах Палати громад прокоментувала оприлюднену головним економістом Інституту міжнародних фінансів (IIF) Робіном Бруксом інформацію, згідно з якою введені проти РФ санкції не здійснили такого великого впливу на економіку держави, як сподівалися країни Заходу.

“Ці досить детальні дані підтверджують необхідність проведення “економічного Рамштайну” для тих, хто підтримує українців і бореться за їхню свободу. Очевидно, нам не вдалося у фінансовому плані перемогти режим Путіна. Тому нам потрібно позбавити можливості очільника Кремля спонсорувати напади на цивільне населення України”, – наголосила Кернс.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові під час десятого засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн” зазначив, що жоден українець не повинен терпіти щоденні обстріли, жоден український батько не повинен хвилюватися, що школу його дитини розбомблять та, зрештою, жодна нація не повинна боротися за своє виживання проти іноземної сили вторгнення, яка знищує цілі міста та селища.

Саме тому союзники, пояснив міністр, розуміють ставки війни за вибором Росії – як для українського народу, так і для світу. Додавши, що це – найбільша загроза європейській безпеці з початку холодної війни після Другої світової війни. І прямий напад на заснований на правилах міжнародний порядок, який тримає всіх у безпеці.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі. Він наголосив, що у союзників немає “синдрому втоми”.