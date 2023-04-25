Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі переконаний, що Китай має бути більш відкритим щодо причин "найбільшого нарощування військової сили в історії мирного часу", попереджаючи, що секретність навколо планів КНР може призвести до "трагічного прорахунку".

Про це повідомляє Reuters.

Відносини між Великою Британією та Китаєм є найгіршими за останні десятиліття після того, як Лондон обмежив китайські інвестиції через занепокоєння національною безпекою та висловив стурбованість посиленням військової та економічної наполегливості Пекіна.

У своїй промові в Mansion House в історичному фінансовому районі Лондона 25 квітня Клеверлі закликатиме до “надійних і конструктивних” відносин з Пекіном.

У попередженні щодо майбутнього Тайваню Клеверлі зауважить, що Велика Британія відкрито прагне поглибити співпрацю з союзниками в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та закликає Китай чітко висловити свої військові наміри.

“Я закликаю Китай так само відкрито говорити про доктрину та наміри, що стоять за його військовою експансією, тому що прозорість, безсумнівно, в інтересах кожного, а таємність може лише збільшити ризик трагічного прорахунку”, — зазначить міністр, згідно з витягами, оприлюдненими його офісом.

Промова Клеверлі буде найчіткішою спробою пояснити підхід Великої Британії до Китаю за часів прем’єр-міністра Ріші Сунака, який наприкінці минулого року заявив, що так звана “золота ера” відносин за часів колишнього глави уряду Девіда Кемерона закінчилася.

У той час як лідери Франції, Німеччини та Іспанії відвідували Китай за минулі шість місяців і закликали до взаємодії з другою за величиною економікою світу, Сполучені Штати та Велика Британія дотримуються жорсткішого підходу до зростання загрози з боку Пекіна.

Стало відомо, що у Китаї готують безпілотник Wuzhen-8, який може розвивати швидкість, щонайменше утричі більшу за швидкість звуку і в такий спосіб випереджати ППО. У витоку документів вказано, що подібні дрони зможуть відстежувати американські кораблі та військові бази у районі Тайваню.

Директорка Національного центру кібербезпеки (NCSC), що входить до складу британського агентства електронної розвідки GCHQ, Лінді Кемерон заявила, що китайський уряд має на меті здобути “глобальну технологічну перевагу” у світовому кіберпросторі.

Зауважимо, у звіті колишнього начальника австралійських сил оборони Ангуса Х’юстона та колишнього міністра оборони Стівена Сміта зазначено, що Австралія повинна витрачати більше грошей на оборону, виробляти власні боєприпаси та розвивати здатність вражати цілі більшої дальності, оскільки нарощування військової сили Китаю ставить під загрозу регіональну безпеку.

Президент Чехії та ексгенерал НАТО Петр Павел зазначив, що Китаю вигідна російсько-українська війна. За його словами, не можна вірити у те, що КНР прагне стати посередником між Україною та РФ.