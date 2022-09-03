У п'ятницю, 2 вересня, у Великій Британії завершилось голосування за нового лідера Консервативної партії й прем'єр-міністра, який змінить Бориса Джонсона після його відставки.

Про це повідомляє CNN.

Ім’я нового прем’єр-міністра оголосять у понеділок, 5 вересня, серед претендентів глава МЗС Британії Ліз Трасс та колишній міністр фінансів Ріші Сунака. Натомість у вівторок, 6 серпня, після офіційного призначення королевою, переможець вступить на посаду. Потім новий лідер Великої Британії почне формувати Кабінет міністрів.

У повідомленні зазначається, що за даними опитування серед консерваторів, міністерка закордонних справ Ліз Трасс має більше прихильників серед членів Консервативної партії. Вона пообіцяла скоротити податки на мільярди фунтів стерлінгів у бюджеті, якщо прийде до влади.

Натомість Ріші Сунак заявив, що скоротить ПДВ на рахунки за електроенергію на рік, але постійне зниження податків має почекати, поки інфляція не знизиться.

Букмекери дають на перемогу Трасс – 95%, на Сунака – 5%.

Раніше вже повідомлялося, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс може виграти боротьбу за посаду лідерки Консервативної партії та прем’єр-міністерки Сполученого Королівства у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Тоді згідно з опитуванням, 66% членів партії сказали, що проголосують за Трас, а 34% за Сунака, якщо виключити тих, хто не визначився чи не голосуватиме.

Варто зазначити, що обидва кандидати виступали за підтримку України на тлі широкомасштабної війни Росії.

Нагадаємо, що 7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців. О 14 годині за Києвом Борис Джонсон вийшов до журналістів та заявив про свою відставку одразу з двох посад: голови британського уряду та очільника Консервативної партії.