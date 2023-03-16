Про це повідомляє The Guardian.

Фото: Бенксі/Instagram

Робота Бенксі мала назву “Morning”. Графіті зображувало хлопчика, який відкриває гофровані залізні “завіси”. 

Світлини будівлі до та після демонтажу будівлі художник опублікував у своєму Instagram. Будинок, де художник створив стінопис, був в аварійному стані та занедбаний.

На території, де розташована ферма, британський забудовник Kitewood планує зробити десятки нових будинків.

Фото: Бенксі/Instagram

Як пише The Guardian, на момент демонтажу, підрядники не знали, що робота на будинку належить Бенксі. Тепер вони шкодують.

Один із підрядників, Джордж Кодвелл, сказав: “Ми навіть не підозрювали, що це Бенксі. Мені стало погано, коли я усвідомив, що це Бенксі — ми були розбиті. Землевласник спостерігав, як ми це робимо, і теж не знав”.

Фото: Бенксі/Instagram

Довідка. Бенксі — відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.