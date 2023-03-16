На стіні фермерського будинку у містечку Херн-Бей, Великої Британії знищили нове графіті художника Бенксі під час демонтажу старої будівлі.

Про це повідомляє The Guardian.

Робота Бенксі мала назву “Morning”. Графіті зображувало хлопчика, який відкриває гофровані залізні “завіси”.

Світлини будівлі до та після демонтажу будівлі художник опублікував у своєму Instagram. Будинок, де художник створив стінопис, був в аварійному стані та занедбаний.

На території, де розташована ферма, британський забудовник Kitewood планує зробити десятки нових будинків.

Як пише The Guardian, на момент демонтажу, підрядники не знали, що робота на будинку належить Бенксі. Тепер вони шкодують.

Один із підрядників, Джордж Кодвелл, сказав: “Ми навіть не підозрювали, що це Бенксі. Мені стало погано, коли я усвідомив, що це Бенксі — ми були розбиті. Землевласник спостерігав, як ми це робимо, і теж не знав”.

Довідка. Бенксі — відомий своєю скандальною репутацією британський андеграундний художник графіті. Ім’я художника залишається невідомим. Є припущення, що ним може бути швейцарський митець Метр де Кассон, або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки своєму таланту та гострому соціальному баченню, Бенксі став дуже популярним спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Попри це, він залишається анонімним і продовжує ховатися від поліції.