Джерело: Генштаб ЗСУ
“Військові інструктори Сил оборони Нової Зеландії NZ Defence Force проводять заняття з вогневої підготовки із військовослужбовцями Збройних сил України в рамках багатонаціональної навчальної операції “Інтерфлекс” з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних сил України у Великій Британії, що сприяє професійнішій підготовці українських воїнів до захисту України від російської агресії”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема висококваліфіковані військові інструктори Сил оборони Нової Зеландії допомагають перетворити вмотивованих новобранців ЗСУ на боєздатних солдатів, навчаючи їх навичкам, необхідним для виживання та ефективного ведення бойових дій на передовій.
Загалом військовослужбовці Сил оборони Нової Зеландії у Великій Британії навчатимуть українських новобранців поводженню зі зброєю, влучній стрільбі, наданню першої медичної допомоги на полі бою, а також наступальним та оборонним операціям у різних умовах.
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