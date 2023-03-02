2 березня у Єгипті, посадовці із питань старожитностей заявили, що виявлено прихований 9-метровий коридор за головним входом у Велику піраміду Гізи.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, офіційні особи вважають, що відкриття коридору може призвести до нових знахідок.

Прохід недобудований і, ймовірно, був створений, щоби полегшити вагу піраміди, вважає голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі.

Його виявили в межах проєкту Scan Pyramids, який з 2015 року використовує сканування та ендоскопи, аби зазирнути всередину піраміди.

ДОВІДКА. Велика піраміда Гізи була побудована як монументальна гробниця приблизно у 2 560 році до нашої ери. Споруду звели під час правління фараона Хуфу, відомого також як Хеопс, а її висота становить 146 метрів.