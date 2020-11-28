Про це повідомляє видання The Sun.

За даними видання, лікарі вже отримали розпорядження про підготовку до майбутніх щеплень.

Видання The Guardian з посиланням на джерела в Національній службі охорони здоров’я пише, що лікарям введуть вакцину Pfizer-BionTech. Перші дози надійдуть 7, 8 чи 9 грудня.

Після лікарів вакцину отримають жителі будинків для літніх людей, а також вразливі люди віком від 80 років.

Зазначається, що вакцина Pfizer повинна зберігатися при дуже низьких температурах. Тому її слід переміщати не більше чотирьох разів. В іншому разі вона може стати неефективною. Цей аспект суттєво ускладнює транспортування вакцини до будинків для людей похилого віку.

Вакцину до Великобританії привезуть із Бельгії. Перший час вона зберігатиметься у складських приміщенням, а потім потрапить до лікарень.

Перші щеплення проти коронавірусу у Великій Британії зроблять одразу після постачання вакцини. Термін придатності вакцини обмежений. Керівник однієї з лікарень розповів, що її слід використати впродовж п’яти днів.

Терміни постачання вакцини Pfizer залежать від того, коли виробник отримає дозвіл Агентства з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення. Регулятор понад тиждень розглядає документи щодо реєстрації вакцини, але остаточного рішення ще не прийняв.

Ймовірно, людям похилого віку, які у зоні ризику, зроблять щеплення у наступному етапі вакциною від компанії AstraZeneca.