Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що пограбування сталося 10 листопада в графстві Нортгемптоншир. Спільники зупинили вантажівку на трасі, вивели водія та охоронця, а після цього зв’язали їх та залишили на обочині.
Всього було вкрадено 48 палет із технікою Apple. Грабіжники впоралися всього за 15 хв, що свідчить про ретельну підготовку.
Слідство установило, що після цього злочинці попрямували у сусідній населений пункт, де відокремили кузов з товарами, прикріпили його до власного транспортного засобу і втекли.
Вантажівку грабіжників випадково знайшли у сусідньому графстві, але техніки там не було. За версією слідства, спільники перенесли гаджети у третій транспортний засіб.
До слова, пограбування сталося через декілька днів після того, як Apple представила iPhone 12.
- У четвер, 12 листопада, багато користувачів комп’ютерів Mac від Apple зіткнулися з проблемами в роботі своїх пристроїв. Користувачі повідомляли, що їхні комп’ютери працювали повільніше, ніж зазвичай, додатки запускалися також повільно або не запускалися взагалі.