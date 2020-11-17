Поліція Великобританії проводить спецоперацію по затриманню грабіжників, які скоїли напад на вантажівку з технікою Apple. Грабіжники заволоділи гаджетами, вартість яких 5 млн фунтів стерлінгів (5,5 млн євро).

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що пограбування сталося 10 листопада в графстві Нортгемптоншир. Спільники зупинили вантажівку на трасі, вивели водія та охоронця, а після цього зв’язали їх та залишили на обочині.

Всього було вкрадено 48 палет із технікою Apple. Грабіжники впоралися всього за 15 хв, що свідчить про ретельну підготовку.

Слідство установило, що після цього злочинці попрямували у сусідній населений пункт, де відокремили кузов з товарами, прикріпили його до власного транспортного засобу і втекли.

Вантажівку грабіжників випадково знайшли у сусідньому графстві, але техніки там не було. За версією слідства, спільники перенесли гаджети у третій транспортний засіб.

До слова, пограбування сталося через декілька днів після того, як Apple представила iPhone 12.