У Великобританії проти COVID-19 вакцинували Вільяма Шекспіра

Про це у вівторок, 8 грудня, інформує агентство Reuters.

Так, 81-річний Вільям Шекспір ​​з графства Уорвікшир отримав рятівну ін’єкцію в університетській лікарні Ковентрі, яке розташоване за 20 миль від рідного міста видатного англійського драматурга.

Новина про вакцинацію Вільяма Шекспіра надихнула користувачів соціальних мереж, які впродовж дня активно публікують меми та діляться анекдотичними публікаціями.

Tory advisor, Rafe Hubris, phoning Matt Hancock about his tears on Good Morning Britain on hearing a man called William Shakespeare was vaccinated. pic.twitter.com/eiD0jL4Amo

Actually I heard the second person to get the vaccine was Christopher Marlowe but William Shakespeare took all the credit.

The second person in the world to receive the newly approved coronavirus vaccine is named… Wait for it …

William Shakespeare.

Which is pretty on brand for 2020. pic.twitter.com/HxSuti0l8O

— Goodable (@Goodable) December 8, 2020