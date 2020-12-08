Covid-19 Україна

оновлено 08.12.2020 о 15:02

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У Великобританії проти COVID-19 вакцинували Вільяма Шекспіра

Одним з перших людей, яких вакцинували проти коронавірусу у Великобританії, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір.

Вівторок, 8 грудня 2020, 16:00

Про це у вівторок, 8 грудня, інформує агентство Reuters.

Так, 81-річний Вільям Шекспір ​​з графства Уорвікшир отримав рятівну ін’єкцію в університетській лікарні Ковентрі, яке розташоване за 20 миль від рідного міста видатного англійського драматурга.

Новина про вакцинацію Вільяма Шекспіра надихнула користувачів соціальних мереж, які впродовж дня активно публікують меми та діляться анекдотичними публікаціями.

Нагадаємо, що у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19. Робити щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech почали жителям Англії, Уельсу та Шотландії. Північна Ірландія раніше заявила, що також почне вакцинацію на цьому тижні, але не уточнила, в який день.

  • В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв’язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.
  • Раніше видання The New York Times писало, чому природний імунітет проти Covid-19 не є безпечнішим за вакцину.
  • Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.
  • Уряд Великої Британії підписав договір на постачання ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.
Теги: вакцина проти коронавірусу, Шекспир

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