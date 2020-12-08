У Великобританії проти COVID-19 вакцинували Вільяма Шекспіра

Одним з перших людей, яких вакцинували проти коронавірусу у Великобританії, став тезка знаменитого англійця Вільям Шекспір.

Про це у вівторок, 8 грудня, інформує агентство Reuters.

Так, 81-річний Вільям Шекспір ​​з графства Уорвікшир отримав рятівну ін’єкцію в університетській лікарні Ковентрі, яке розташоване за 20 миль від рідного міста видатного англійського драматурга.

Новина про вакцинацію Вільяма Шекспіра надихнула користувачів соціальних мереж, які впродовж дня активно публікують меми та діляться анекдотичними публікаціями.

Tory advisor, Rafe Hubris, phoning Matt Hancock about his tears on Good Morning Britain on hearing a man called William Shakespeare was vaccinated. pic.twitter.com/eiD0jL4Amo — Josh Berry (@JoshBerryComedy) December 8, 2020

Actually I heard the second person to get the vaccine was Christopher Marlowe but William Shakespeare took all the credit. — Tiernan Douieb (@TiernanDouieb) December 8, 2020

The second person in the world to receive the newly approved coronavirus vaccine is named… Wait for it … William Shakespeare. Which is pretty on brand for 2020. pic.twitter.com/HxSuti0l8O — Goodable (@Goodable) December 8, 2020

Нагадаємо, що у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19. Робити щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech почали жителям Англії, Уельсу та Шотландії. Північна Ірландія раніше заявила, що також почне вакцинацію на цьому тижні, але не уточнила, в який день.