Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок, інформує BBC.
Хенкок зазначив, що у Великій Британії зареєстровано два випадки ще одного нового штаму коронавірусу. Обидва хворих контактували з інфікованими, які приїхали з ПАР.
“Цей вірус ще більш заразний і, схоже, мутував більше, ніж новий вірус”, – сказав міністр.
Великобританія вирішила на деякий час ввести обмеження на поїздки громадян у ПАР.
Представник МОЗ країни доктор Сьюзан Хопкінс у коментарі виданню The Guardian сказала, що влада вивчає властивості нового штаму, і що для них це не було несподіванкою.
Водночас поширення нового штаму коронавірусу у Великобританії, який наробив галасу у світі, поступово зменшується. У деяких регіонах країни кількість випадків залишається на тому ж рівні, а в інших – захворюваність пішла на спад.
Тим часом у лікарнях понад 21 тисяча зайнятих лікарняних ліжок. Останній раз такий показник було зафіксовано у квітні цього року.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Також уряди Польщі, Чехії та Гонконгу слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.