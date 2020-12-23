Влада Великобританії оголосила обов’язкову самоізоляцію для всіх, хто прибув з Південної Африканської Республіки за останні два тижні, а також для тих, хто з ними контактував.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я країни Метт Хенкок, інформує BBC.

Хенкок зазначив, що у Великій Британії зареєстровано два випадки ще одного нового штаму коронавірусу. Обидва хворих контактували з інфікованими, які приїхали з ПАР.

“Цей вірус ще більш заразний і, схоже, мутував більше, ніж новий вірус”, – сказав міністр.

Великобританія вирішила на деякий час ввести обмеження на поїздки громадян у ПАР.

Представник МОЗ країни доктор Сьюзан Хопкінс у коментарі виданню The Guardian сказала, що влада вивчає властивості нового штаму, і що для них це не було несподіванкою.

Водночас поширення нового штаму коронавірусу у Великобританії, який наробив галасу у світі, поступово зменшується. У деяких регіонах країни кількість випадків залишається на тому ж рівні, а в інших – захворюваність пішла на спад.

Тим часом у лікарнях понад 21 тисяча зайнятих лікарняних ліжок. Останній раз такий показник було зафіксовано у квітні цього року.