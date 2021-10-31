Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрілися 31 жовтня, щоб спробувати вирішити суперечку щодо риболовлі в Ла-Манші. Франція навіть заговорила про санкції проти Великої Британії, якщо останні не поступляться.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство AP.

Після сьогоднішніх перемовин Макрон і Джонсон залишилися на своїх конкурентних позиціях у суперечці своїх країн після Brexit щодо вилову риби в Ла-Манш.

У зв’язку із цим Франція погрожує з вівторка ввести санкції проти Британії. Серед обмежень – заборона британським човнам заходити в деякі зі своїх портів і посилення перевірки човнів і вантажівок, що перевозять британські товари. Париж також припустив, що він може обмежити постачання енергії на Нормандські острови — регіони Британської корони, які лежать біля узбережжя Франції та сильно залежать від французької електроенергії.

Це все відбудеться, якщо до вівторка більше французьких суден не отримають ліцензію на лов риби у водах Великобританії.

Риболовля — це крихітна галузь з економічної точки зору. Але вона є важливою частиною таких морських держав, як Великобританія та Франція. Після Brexit Велика Британія почала контролювати, хто ловить рибу в її водах.

Париж стверджує, що деяким судам було відмовлено в дозволах на рибалку у водах, в яких вони довго плавали. Британія каже, що задовольнила 98% заявок від суден ЄС, і тепер суперечка зводиться лише до кількох десятків французьких човнів з недостатньою документацією.

Обидві сторони звинувачують іншу в порушенні угоди про вихід з ЄС. Британія заявляє, що “активно розглядає” можливість запуску процедури врегулювання спорів, офіційного юридичного процесу в угоді, якщо Франція не відмовиться від своїх погроз.