Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство AP.
Після сьогоднішніх перемовин Макрон і Джонсон залишилися на своїх конкурентних позиціях у суперечці своїх країн після Brexit щодо вилову риби в Ла-Манш.
У зв’язку із цим Франція погрожує з вівторка ввести санкції проти Британії. Серед обмежень – заборона британським човнам заходити в деякі зі своїх портів і посилення перевірки човнів і вантажівок, що перевозять британські товари. Париж також припустив, що він може обмежити постачання енергії на Нормандські острови — регіони Британської корони, які лежать біля узбережжя Франції та сильно залежать від французької електроенергії.
Це все відбудеться, якщо до вівторка більше французьких суден не отримають ліцензію на лов риби у водах Великобританії.
Риболовля — це крихітна галузь з економічної точки зору. Але вона є важливою частиною таких морських держав, як Великобританія та Франція. Після Brexit Велика Британія почала контролювати, хто ловить рибу в її водах.
Париж стверджує, що деяким судам було відмовлено в дозволах на рибалку у водах, в яких вони довго плавали. Британія каже, що задовольнила 98% заявок від суден ЄС, і тепер суперечка зводиться лише до кількох десятків французьких човнів з недостатньою документацією.
Обидві сторони звинувачують іншу в порушенні угоди про вихід з ЄС. Британія заявляє, що “активно розглядає” можливість запуску процедури врегулювання спорів, офіційного юридичного процесу в угоді, якщо Франція не відмовиться від своїх погроз.
- Нагадаємо, Велика Британія не пускає на свою територію деяких громадян Європейського союзу, не дивлячись на те, що правила Brexit цього не передбачають.
- Через 100 днів після остаточного етапу Brexit показники торгівлі Великої Британії знаходяться в глибокому занепаді, а економіка переживає важку кризу.
- Раніше повідомлялося, що експорт з Великобританії до Європейського союзу впав на 68% у січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу.
- Критики впевнені, що уряд Джонсона не висвітлює реальну картину життя британців після Brexit.