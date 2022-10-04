У селищі Великий Бурлук у Харківській області росіяни перетворили ще один відділ поліції на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Telegram.

Поліціянти розповіли, що ззовні окупанти розташувати окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Ворог базувався у відділку та незаконно утримував та знущався з місцевих.

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища.

Зазначається, що поліціянти вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.