Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Telegram.
Поліціянти розповіли, що ззовні окупанти розташувати окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Ворог базувався у відділку та незаконно утримував та знущався з місцевих.
Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища.
Зазначається, що поліціянти вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.
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