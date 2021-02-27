В італійському місті Венеція в останні дні спостерігається досить рідкісне явище: частина каналів практично висохли через низькі припливи.

Про це повідомляють агентства ВВС та ANSA.

Низькі припливи призвели до висихання невеликих каналів і відкрили береги Гранд-каналу.

Біля берегів обмілілих водних “доріг” міста пришвартовані гондоли та човни.

Як повідомляє Venezia Today, це явище спровокував високий атмосферний тиск над Італією, що впливає на підйом рівня води.

Зокрема, цієї п’ятниці мінімальний приплив у Венеції був на 48 сантиметрів нижче середнього рівня моря. А на вихідні прогнозувалися цифри ще нижчі: -55 сантиметрів у суботу та -50 сантиметрів у неділю, 28 лютого.

Утім, це не найбільше падіння рівня припливів для Венеції.

Наприклад, у січні 2019 року був зафіксований мінімум у -66 сантиметрів, а наприкінці лютого 2008 року зафіксували рекордні -83 сантиметри.

Венеція, відома у всьому світі своїми каналами, історичною архітектурою та мистецтвом, завжди жила в умовах нестабільного балансу між відливами та припливами.

У 2019 році Венеція зазнала найсильнішої за останні 50 років повені. Вода піднялася на 187 сантиметрів вище норми, затопивши центральну площу Сан-Марко і базиліку.