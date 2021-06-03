Влада Венеції дозволила зайти в порт першому круїзному лайнеру з початку пандемії. Судно MSC Orchestra вирушить у круїз у суботу, 5 червня.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Це буде перше відправлення круїзного лайнера з Венеції з початку пандемії. Судна такого типу не з’являлися в Венеції упродовж останніх 15 місяців.

Варто нагадати, що два роки тому круїзне судно MSC Opera не змогло безпечно зайти в аналогічний порт. З огляду на це також було накладено заборону на курсування круїзних суден каналами Венеції через “питання безпеки”.

Два місяці тому міністр культури Італії Даріо Франческіні обіцяв, що через центр міста більше ніколи не ходитимуть великі кораблі. Його підтримали місцеві селебріті, підписавши відкритий лист до італійських чиновників, серед яких – представники уряду, мер Венеції та губернатор регіону.

“Венеція страждає, і ми, громадяни світу, не можемо не чути її криків… Цей крихкий об’єкт, об’єкт всесвітньої спадщини, не може вижити без нашої допомоги”, – йшлося в листі.