Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань (ДБР) Олег Корецький заявив, що у Генерального прокурора Ірини Венедіктової є сто відсотковий вплив на "харківську команду" Державного бюро розслідувань - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Про це Корецький заявив в інтерв’ю “Прямому”, “Цензор.НЕТ”, “Главкому”.

Він зазначив, що не попереджав керівництво ДБР про те, що збирається робити публічні заяви щодо “справ Порошенка”.

На питання жрналісткі, чи є зараз вплив Генпрокурора Ірини Венедіктової на “харківську команду” Бабікова і Соколова, Корецький відповів ствердно: “На мою думку, у неї 100-відсотковий вплив. Вони постійно спілкуються, вони постійно проводять наради. Навіть підписати підозру щодо Семочка, вона ж не саме по собі з’явилася. Я навіть знаю, що прокурор, який спочатку був у кримінальному провадженні щодо Семочка не хотів підписувати підозру. Його поміняли на людину, яка погодилася”.

За словами Корецького, його “швидше за все сьогодні спробують звільнити з ДБР”.