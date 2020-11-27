У четвер, 26 листопада, Верховний суд Венесуели засудив до тюремних термінів шістьох представників вищого керівництва компанії Citgo Petroleum Corp. Компанія є дочірньою структурою венесуельської нафтової державної корпорації PDVSA.

Про це повідомляє Associated Press.

Суд визнав шістьох підсудних винними в корупції та засудив їх до тюремного ув’язнення на термін від 8 до 13 років.

Томі Ваделл, Густаво Карденас, Хорхе Толедо, Хосе Луїс Замбрано і Аліріо Замбрано отримали 8 років і 10 місяців в’язниці. До найбільшого тюремного терміну був засуджений Хосе Перейра. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі.

П’ятеро засуджених мають американське громадянство, а Хосе Перейра володіє статусом постійного жителя США.

При цьому родичі засуджених вірять у їх невинуватість. Адвокат Марія Алехандра Полео, яка представляла інтереси трьох засуджених, заявила, що справа “не має доказів”.

“Звичайно, сторона захисту буде оскаржувати рішення”, – сказала вона.

Шестеро засуджених – це співробітники переробної компанії Citgo, що базується в Х’юстоні і належить державній нафтовій компанії Венесуели PDVSA. Їх заманили у Венесуелу три роки тому на ділову зустріч і заарештували за звинуваченнями у корупції.

Після цього арешту розпочалася чистка уряду президента Ніколаса Мадуро. Тоді ж відносини між Каракасом і Вашингтоном активно руйнувалися, Венесуела впала в економічну та соціальну кризу.

Їх також звинувачували у розкраданні коштів, а особисто Мадуро заявляв, що підсудні винні у “зраді”. Однак суд виправдав їх за цими статтями.

Перед винесенням вироку відомство головного прокурора Венесуели заявило, що слідчі знайшли “серйозні докази”, що підтверджують фінансові злочини, які можуть завдати шкоди державній компанії.

Водночас представники влади США ведуть переговори з Венесуелою щодо скасування вироку. Однак у США невдовзі зміниться президент. Незрозуміло, який підхід Байден буде застосовувати до Мадуро. Трамп агресивно наполягав на його усуненні за допомогою масштабних фінансових санкцій, а Міністерство юстиції США звинуватило Мадуро як “наркотерориста”, запропонувавши винагороду за його арешт у розмірі 15 мільйонів доларів.