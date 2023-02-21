Про це повідомляє Reuters.
Італійська асоціація екологів Legambiente прогнозує, що країна може зіткнутися з новою масштабною посухою. Зазначається, що рівень води у річках та озерах на півночі країни відчутно понизився.
Попередження надійшло, коли Венеція, де основною проблемою зазвичай є повені, наразі потерпає від відливів. Внаслідок чого гондоли, водні таксі та швидка допомога не можуть проїхати деякими каналами.
У цьому звинувачують сукупність факторів — відсутність дощу, високий тиск, повний місяць та морські течії.
У річищі найдовшої річки Італії По, що тече від Альп на північному заході країни до Адріатики, наразі на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року, пише інформаційна агенція.
Також відчутно впав рівень води на озері Гарда, а в італійських Альпах випало менше половини від звичної кількості снігу.
За словами представників Національної дослідницької ради (CNR), на відновлення нормального рівня воду у водоймах на північному заході Італії потрібно 50 днів дощу.
Упродовж 15 днів у західній Європі панує антициклон, який приносить помірні температури. Зазвичай вони спостерігаються наприкінці весни, пише Reuters. Однак, останні прогнози погоди вказують на те, що найближчими днями в Альпах таки випадуть необхідні опади та сніг.
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