У Венеції, Італія через відлив та відсутність опадів пересохли канали. У місті ускладнений рух водного таксі, швидкої допомоги тощо. Втім, така ситуація спостерігається й в інших частинах країни.

Про це повідомляє Reuters.

Італійська асоціація екологів Legambiente прогнозує, що країна може зіткнутися з новою масштабною посухою. Зазначається, що рівень води у річках та озерах на півночі країни відчутно понизився.

Попередження надійшло, коли Венеція, де основною проблемою зазвичай є повені, наразі потерпає від відливів. Внаслідок чого гондоли, водні таксі та швидка допомога не можуть проїхати деякими каналами.

У цьому звинувачують сукупність факторів — відсутність дощу, високий тиск, повний місяць та морські течії.

У річищі найдовшої річки Італії По, що тече від Альп на північному заході країни до Адріатики, наразі на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року, пише інформаційна агенція.

Також відчутно впав рівень води на озері Гарда, а в італійських Альпах випало менше половини від звичної кількості снігу.

За словами представників Національної дослідницької ради (CNR), на відновлення нормального рівня воду у водоймах на північному заході Італії потрібно 50 днів дощу.

Упродовж 15 днів у західній Європі панує антициклон, який приносить помірні температури. Зазвичай вони спостерігаються наприкінці весни, пише Reuters. Однак, останні прогнози погоди вказують на те, що найближчими днями в Альпах таки випадуть необхідні опади та сніг.