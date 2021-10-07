У вересні 2021 року 95,7% випадків коронавірусу в Україні було зареєстровано серед невакцинованих громадян.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Невакцинованими були й 97,1% госпіталізованих у вересні із діагнозом COVID-19.

Ляшко також наголосив, що 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто восьмеро з 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку.

“Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.)” – додав міністр.

Крім того, він зазначив, що єдиний спосіб захисту від COVID-19 – вакцинація, і закликав українців робити щеплення.