Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Невакцинованими були й 97,1% госпіталізованих у вересні із діагнозом COVID-19.
Ляшко також наголосив, що 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто восьмеро з 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку.
“Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.)” – додав міністр.
Крім того, він зазначив, що єдиний спосіб захисту від COVID-19 – вакцинація, і закликав українців робити щеплення.
- Раніше повідомлялось, що 98,3% померлих від COVID-19 віком старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу щеплень.