Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

“Ситуація у сфері безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню за день. Особливу стурбованість викликає велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли було вжито заходів для припинення вогню”, – заявив спецпредставник очільника ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Він також наголосив, що за останні два тижні свобода пересування представників СММ ОБСЄ порушувалася 39 разів, з яких 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО і два – у підконтрольних уряду районах.

Іншою перешкодою для роботи СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння їхнього сигналу.

  • На Донбасі 11 вересня загинув український розвідник Денис Герман.
  • 12 вересня на Донбасі внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань РФ загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.
  • Впродовж 26 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші, загинув український військовий, ще одного поранили.