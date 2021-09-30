У вересні зафіксовано найбільшу кількість з липня 2020 року порушень режиму "тиші" на сході України.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

“Ситуація у сфері безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню за день. Особливу стурбованість викликає велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли було вжито заходів для припинення вогню”, – заявив спецпредставник очільника ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

Він також наголосив, що за останні два тижні свобода пересування представників СММ ОБСЄ порушувалася 39 разів, з яких 31 – в ОРДО, 6 – в ОРЛО і два – у підконтрольних уряду районах.

Іншою перешкодою для роботи СММ є обстріли БПЛА місії і глушіння їхнього сигналу.

У суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку (Донецька область) із мінометів та артилерії. В цей день поранення та травми отримали 10 українських бійців, з них 8 — в Авдіївці.

30 серпня внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі поранено та вбито двох українських військових.