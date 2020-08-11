У вересні в Україні очікується масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов у своєму Facebook.

За його словами, сьогодні відбулося засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також, за його словами, одним із ключових питань, що обговорювалися, було заплановане на вересень 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-Гашана.

“Цього року очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. Враховуючи, епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль”, – написав Немчинов.

Фото: Олег Немчінов

За його словами, у зв’язку з цим державна комісія поручила:

Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію щодо інформування іноземних громадян стосовно обмежень, що діють в Україні;

Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;

Державній прикордонній службі розробити пам’ятку стосовно перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону. Також інформувати щодо можливої заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

“Окрім цього на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утрималися від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, що іудейський новий рік святкується в Умані, тому що в місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.