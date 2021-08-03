В Україну приїде місія міжнародного валютного фонду (МВФ). Це станеться вже у вересні цього року.

Про це на брифінгу заявив речник президента Сергій Никифоров.

За його словами члени місії займатимуться оцінкою прогресу України на шляху реформ.

“Якщо місія залишиться задоволеною, в чому ми не сумніваємося, Україна буде й надалі отримувати решту траншів за програмою Stand-by”, – наголосив Никифоров.

Також речник президента нагадав, що МВФ виділить рекордні 650 млрд доларів США на підтримку світової економіки. 2,7 млрд доларів отримає й Україна.

Никифоров зазначив, що виділення цих грошей погодили після розмови Володимира Зеленського з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Проте Никифоров визнав, що це було збігом обставин, адже президент не може впливати на складні процеси МВФ.

Виділення коштів у понад 2,7 млрд доларів для України до програми Stand-by стосунку не мають.