Про це на брифінгу заявив речник президента Сергій Никифоров.
За його словами члени місії займатимуться оцінкою прогресу України на шляху реформ.
“Якщо місія залишиться задоволеною, в чому ми не сумніваємося, Україна буде й надалі отримувати решту траншів за програмою Stand-by”, – наголосив Никифоров.
Також речник президента нагадав, що МВФ виділить рекордні 650 млрд доларів США на підтримку світової економіки. 2,7 млрд доларів отримає й Україна.
Никифоров зазначив, що виділення цих грошей погодили після розмови Володимира Зеленського з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Проте Никифоров визнав, що це було збігом обставин, адже президент не може впливати на складні процеси МВФ.
Виділення коштів у понад 2,7 млрд доларів для України до програми Stand-by стосунку не мають.
- В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.
- В лютому голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- В травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.
- Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.
- 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.
- У Мінфіні назвали три головні вимоги МВФ для надання Україні наступного траншу.