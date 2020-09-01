У вівторок, 1 вересня, народні депутати України повернуться до роботи після канікул: стартує четверта сесія Верховної Ради дев'ятого скликання.

Про це поінформували в пресслужбі ВР.

Згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання, нардепи розпочнуть роботу о 12:00.

Робочий день почнеться з оголошень, заяв і пропозицій народних обранців.

Надалі нардепи розглянуть проєкт постанови про порядок денний четвертої сесії ВР.

Для розгляду в першому читанні запропоновані: зміни до держбюджету-2020 щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки; проєкт закону щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

У другому читанні планується розглянути проєкт закону про обов’язок виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Крім того, Рада планує визначитися щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг; звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб; посилення захисту лісів, запобігання пожеж на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій.

На порядку денному є законопроєкти щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту; утворення військово-цивільних адміністрацій; створення і ліквідації районних державних адміністрацій у зв’язку зі створенням (ліквідацією) районів; уточнення окремих виборчих процедур.