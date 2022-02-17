Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За ратифікацію проголосували 311 народних депутатів. Угоду підписали ще 12 жовтня 2021 року.
Ратифікація угоди дозволяє завершити внутрішньодержавні процедури задля набрання чинності договору, метою якого є створення засад для покращення якості обслуговування пасажирів і захисту прав споживачів.
Переваги Угоди про відкрите небо:
- українські авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку ЄС;
- європейські компанії зайдуть на український ринок;
- внутрішні рейси в Україні матимуть відповідати європейським стандартам безпеки;
- ринок стає конкурентним, відритим, прозорим.
“Реалізація Угоди позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення”, – зазначено у пояснювальній записці щодо прогнозу результатів реалізації договорю між Україною та ЄС.
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- Раніше повідомлялось, що в Україні прийняли закон щодо регулярної індексації пенсій з 1 березня. В оновленому законодавстві передбачуються норми для дострокового призначення пенсій окремим категоріям людей.