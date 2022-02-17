Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За ратифікацію проголосували 311 народних депутатів. Угоду підписали ще 12 жовтня 2021 року.

Ратифікація угоди дозволяє завершити внутрішньодержавні процедури задля набрання чинності договору, метою якого є створення засад для покращення якості обслуговування пасажирів і захисту прав споживачів.

Переваги Угоди про відкрите небо:

  • українські авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку  ЄС;
  • європейські компанії зайдуть на український ринок;
  • внутрішні рейси в Україні матимуть відповідати європейським стандартам безпеки;
  • ринок стає конкурентним, відритим, прозорим.

“Реалізація Угоди позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення”, – зазначено у пояснювальній записці щодо прогнозу результатів реалізації договорю між Україною та ЄС.