Сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За ратифікацію проголосували 311 народних депутатів. Угоду підписали ще 12 жовтня 2021 року.

Ратифікація угоди дозволяє завершити внутрішньодержавні процедури задля набрання чинності договору, метою якого є створення засад для покращення якості обслуговування пасажирів і захисту прав споживачів.

Переваги Угоди про відкрите небо:

українські авіаперевізники отримають розширений доступ до ринку ЄС;

європейські компанії зайдуть на український ринок;

внутрішні рейси в Україні матимуть відповідати європейським стандартам безпеки;

ринок стає конкурентним, відритим, прозорим.