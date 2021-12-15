15 грудня у Верховній Раді України "слуги" почали роздавати книги "Велике Будівництво. Обличчя". Всередині фотографії українських робітників, якими пишається держава, та чотири рази надруковано зображення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляють #Букви.

Депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко зазначив, що сьогодні у Верховній Раді роздали книжки – “Велике Будівництво. Обличчя“.

Велике Будівництво – урядова програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським у березні 2020 року, завдяки якій мала б покращитися транспортна, освітня, соціальна та спортивна інфраструктури.

На сторінках примірника обличчя – Івана Тодоренка, Олександра Лагута, Дмитра Коломойця, робітників, якими пишається держава.

“Але що робить влада? Вона намагається серед цих облич людей, які працюють на Україну, сховати своє. Ми знаємо справжнє обличчя цієї влади – і не треба прикриватися людьми. Не треба було, мабуть, 4 рази друкувати Володимира Зеленського”, – зазначив Гончаренко.

Ситуацію також прокоментувала й ексвіцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на офіційній сторінці у Facebook.

“Слуги зранку всім депутатам на столи розклали “талмуди” про своє велике крадівництво. Якраз прекрасно можна в НАБУ як речовий доказ нецільового використання коштів передати. Невже зараз саме на це треба кошти витрачати?” – наголосила Климпуш-Цинцадзе.