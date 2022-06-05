Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Facebook.
Законопроєкт вже схвалили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко. Його погодили за дорученням президента Володимира Зеленського.
“За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем’єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій”, – написав він.
Данило Гетманцев додав, що громадяни не повинні виплачувати борг за об’єкт, якого вже немає через російську агресію.
- Нагадаємо, українські нардепи від “Європейської Солідарності”, “Слуги народу” та “За майбутнє” зареєстрували у парламенті законопроєкт щодо заборони російської музики у публічних місцях, на радіо та телебаченні.
- Народна обраниця від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко повідомила, що провладна фракція “Слуга народу” укотре намагається “протягти” законопроєкт щодо дистанційного голосування.