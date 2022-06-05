У Верховній Раді погодили законопроєкт щодо списання боргів за майно громадян, яке знищили внаслідок російсько-української війни. Його планують внести на розгляд наступного тижня.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Facebook. Законопроєкт вже схвалили прем’єр-міністр Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко. Його погодили за дорученням президента Володимира Зеленського.

“За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем’єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій”, – написав він.

Данило Гетманцев додав, що громадяни не повинні виплачувати борг за об’єкт, якого вже немає через російську агресію.