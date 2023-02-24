Про це повідомив п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у Facebook.

Зазначимо, що раніше “Європейська Солідарність” зареєструвала законопроєкт №9006, який передбачає збереження доплати у розмірі 30 тисяч гривень усім військовим Збройних сил України.

“Ми відстояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли вже з лютого військовослужбовцям. Вам немає на кому економити? Ви дали 2 мільярди гривень на марафон – бо вони безоплатно Україну любити не можуть, можуть тільки за гроші. А в солдатів забирають”, – зазначив Петро Порошенко.

Також п’ятий президент України повідомив, що сьогодні досягнуто домовленості про те, що коли він повернеться, то в понеділок буде створено робочу групу й за тиждень “зламано цю позицію, і 30 тисяч для військових буде повернено”.

Нагадаємо, що з 1 цього року лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь на це нововведення президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.

Відповідну петицію опублікували на сайті президента. Авторка Віра Русіна вважає, що під час повномасштабної війни з РФ не варто скасовувати грошові виплати військовим, тоді як депутатам підвищують грошову винагороду.

Вона нагадала, що петиція на сайті президента про підвищення премій військовим (зі 100 тисяч до 150 тисяч, із 30 до 50 тисяч) шляхом скасовування та зняття надбавок народним депутатам заручається підписами 28 тисяч українців, і Володимир Зеленський дає розпорядження пропрацювати таку можливість. Натомість уряд ухвалює діаметрально протилежне рішення – багатьом знизити розмір премії або взагалі її скасувати.

Зауважимо, на момент написання статті петиція набрала 31 908 голосів.