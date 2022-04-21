У Верховній Раді України створили депутатську групу "Платформа за життя та мир" на чолі з Юрієм Бойком. До групи увійшли народні депутати від партії ОПЗЖ "Опозиційна платформа — За життя", яка тимчасово зупинила свою діяльність.

Про це йдеться у вебархіві матеріалу, а також у дописах народного депутата “Європейської Солідарності” Володимира Ар’єва, народного депутата VIII й IX скликань Олексія Гончаренка у Facebook.

Лідер партії “Опозиційна платформа — За життя” Юрій Бойко закликав депутатів місцевих рад усіх рівнів, обраних від ОПЗЖ, на час зупинення діяльності партії зберегти єдність та створювати у радах депутатські групи “Платформа за життя та мир”. Варто зазначити, що відповідна новина була видалена з сайту ОПЗЖ.

Ар’єв зазначив, що політичну партію “Опозиційна платформа — За життя” фактично перейменували у “Платформу за життя і мир”. Він жартома написав, що скорочено депутатська група називатиметься “ЗаЖиМ”.

Головою групи став Бойко. Також до складу ввійшли нардепи переважно від ОПЗЖ, окрім Юлія Іоффе, Сергія Ларіна та Юрія Солода.

Олег Волошин — народний депутат від ОПЗЖ.

Юрій Загородній — народний депутат від ОПЗЖ.

Володимир Кальцев — народний депутат від ОПЗЖ.

Олександр Колтунович — народний депутат від ОПЗЖ.

Сергій Льовочкін — народний депутат від ОПЗЖ.

Михайло Макаренко — народний депутат від ОПЗЖ.

Суто Мамоян — народний депутат від ОПЗЖ.

Михайло Папієв — народний депутат від ОПЗЖ.

Олександр Пузанов — народний депутат від ОПЗЖ.

Григорій Суркіс — народний депутат від ОПЗЖ.

Нестор Шуфрич — народний депутат від ОПЗЖ.

Віталій Борт — народний депутат від ОПЗЖ.

Сергій Дунаєв — народний депутат від ОПЗЖ.

Юлій Іоффе — народний депутат від “Народно-демократичної партії”.

Олександр Качний — народний депутат від ОПЗЖ.

Сергій Ларін — народний депутат від “Блоку опозиційних сил”.

Юлія Льовочкіна — народна депутатка від ОПЗЖ.

Григорій Мамка — народний депутат від ОПЗЖ.

Василь Німченко — народна депутатка від ОПЗЖ.

Олександр Пономарьов — народний депутат від ОПЗЖ.

Микола Скорик — народний депутат від ОПЗЖ.

Віктор Чорний — народний депутат від ОПЗЖ.

Наталія Королевська — народний депутат від ОПЗЖ.

Юрій Солод — народний депутат від “Опозиційного блоку”.