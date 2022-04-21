Про це йдеться у вебархіві матеріалу, а також у дописах народного депутата “Європейської Солідарності” Володимира Ар’єва, народного депутата VIII й IX скликань Олексія Гончаренка у Facebook.

Лідер партії “Опозиційна платформа — За життя” Юрій Бойко закликав депутатів місцевих рад усіх рівнів, обраних від ОПЗЖ, на час зупинення діяльності партії зберегти єдність та створювати у радах депутатські групи “Платформа за життя та мир”. Варто зазначити, що відповідна новина була видалена з сайту ОПЗЖ.

Ар’єв зазначив, що політичну партію “Опозиційна платформа — За життя” фактично перейменували у “Платформу за життя і мир”. Він жартома написав, що скорочено депутатська група називатиметься “ЗаЖиМ”.

Головою групи став Бойко. Також до складу ввійшли нардепи переважно від ОПЗЖ, окрім Юлія Іоффе, Сергія Ларіна та Юрія Солода.

  • Олег Волошин — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Юрій Загородній — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Володимир Кальцев — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Олександр Колтунович — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Сергій Льовочкін — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Михайло Макаренко — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Суто Мамоян — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Михайло Папієв — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Олександр Пузанов — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Григорій Суркіс — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Нестор Шуфрич — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Віталій Борт — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Сергій Дунаєв — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Юлій Іоффе — народний депутат від “Народно-демократичної партії”.
  • Олександр Качний — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Сергій Ларін — народний депутат від “Блоку опозиційних сил”.
  • Юлія Льовочкіна — народна депутатка від ОПЗЖ.
  • Григорій Мамка — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Василь Німченко — народна депутатка від ОПЗЖ.
  • Олександр Пономарьов — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Микола Скорик — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Віктор Чорний — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Наталія Королевська — народний депутат від ОПЗЖ.
  • Юрій Солод — народний депутат від “Опозиційного блоку”.

“З минулої назви прибрали одне слово й одне додали: вони перестали бути опозиційними та стали за мир”, — зазначив Гончаренко.