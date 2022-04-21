Про це йдеться у вебархіві матеріалу, а також у дописах народного депутата “Європейської Солідарності” Володимира Ар’єва, народного депутата VIII й IX скликань Олексія Гончаренка у Facebook.
Лідер партії “Опозиційна платформа — За життя” Юрій Бойко закликав депутатів місцевих рад усіх рівнів, обраних від ОПЗЖ, на час зупинення діяльності партії зберегти єдність та створювати у радах депутатські групи “Платформа за життя та мир”. Варто зазначити, що відповідна новина була видалена з сайту ОПЗЖ.
Ар’єв зазначив, що політичну партію “Опозиційна платформа — За життя” фактично перейменували у “Платформу за життя і мир”. Він жартома написав, що скорочено депутатська група називатиметься “ЗаЖиМ”.
Головою групи став Бойко. Також до складу ввійшли нардепи переважно від ОПЗЖ, окрім Юлія Іоффе, Сергія Ларіна та Юрія Солода.
- Олег Волошин — народний депутат від ОПЗЖ.
- Юрій Загородній — народний депутат від ОПЗЖ.
- Володимир Кальцев — народний депутат від ОПЗЖ.
- Олександр Колтунович — народний депутат від ОПЗЖ.
- Сергій Льовочкін — народний депутат від ОПЗЖ.
- Михайло Макаренко — народний депутат від ОПЗЖ.
- Суто Мамоян — народний депутат від ОПЗЖ.
- Михайло Папієв — народний депутат від ОПЗЖ.
- Олександр Пузанов — народний депутат від ОПЗЖ.
- Григорій Суркіс — народний депутат від ОПЗЖ.
- Нестор Шуфрич — народний депутат від ОПЗЖ.
- Віталій Борт — народний депутат від ОПЗЖ.
- Сергій Дунаєв — народний депутат від ОПЗЖ.
- Юлій Іоффе — народний депутат від “Народно-демократичної партії”.
- Олександр Качний — народний депутат від ОПЗЖ.
- Сергій Ларін — народний депутат від “Блоку опозиційних сил”.
- Юлія Льовочкіна — народна депутатка від ОПЗЖ.
- Григорій Мамка — народний депутат від ОПЗЖ.
- Василь Німченко — народна депутатка від ОПЗЖ.
- Олександр Пономарьов — народний депутат від ОПЗЖ.
- Микола Скорик — народний депутат від ОПЗЖ.
- Віктор Чорний — народний депутат від ОПЗЖ.
- Наталія Королевська — народний депутат від ОПЗЖ.
- Юрій Солод — народний депутат від “Опозиційного блоку”.
“З минулої назви прибрали одне слово й одне додали: вони перестали бути опозиційними та стали за мир”, — зазначив Гончаренко.
- Нагадаємо, у парламенті тимчасово зупинила роботу фракція проросійської “Опозиційної платформи – За життя”.
- Також увечері 12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Нардепу, перебуваючи під домашнім арештом за підозрою у держзраді, вдалось втекти після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора місяця Медведчук переховувався, поки його не затримали співробітники СБУ.
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв доволі емоційно зреагував на затримання одного із лідерів “ОПЗЖ”, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Медведєв порадив українській владі “бути обережними та міцно зачиняти двері на ніч”.
- Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія не вбачає можливості обміну арештованого нардепа “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців.