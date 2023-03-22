Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у парламентському колоквіумі "Україна: її минуле, Голодомор, де закликала французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

Про це сповіщає пресслужба Верховної Ради України.

Як зазначається, організувала дискусію французька депутатка Анн Женете. Вона є однією з ініціаторок проєкту парламентської Резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Національні Збори Франції розглядатимуть цей проєкт наступного тижня.

Повідомляється, що Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала французьким колегам за важливу ініціативу – визнати вчинений радянською владою Голодомор в Україні геноцидом українського народу.

“Чи можете ви уявити 4 мільйони трупів – цю страшну кількість смертей? Чи можете ви собі уявити стан, до якого довели українських жінок, що деякі з них збожеволіли і їли своїх дітей? Ви бачили наших матерів, які рятують свої родини під російськими бомбами зараз. Багато цих жінок уже понад рік живуть поруч із вами. То що ж мало статися, аби вони пішли на таке? Мав статися геноцид, який Москва організувала в Україні”, – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Також вона додала, що світ ніколи не зрозуміє нинішньої війни, якщо не знатиме історію тих двох років для України – 1932-1933-го. Голодомор спричинив не тільки фізичну смерть мільйонів. Він мав назавжди зламати опір українців. Тоді, у 1932-1933-му світ заплющив очі на геноцид посеред Європи. Він купував дешеве зерно в комуністів і не хотів “сваритися” з СРСР. У 2022 світ купував російський газ і нафту, і Путін був упевнений, що світ змовчить так само.