У Верховній Раді з'явилася пропозиція скерувати преміальні кошти, призначені для найкращих учасників ЗНО, на оборону. В освітньому комітеті рекомендували перерозподілити 5 млн грн.

Джерело: голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

29 травня Верховна Рада ухвалила в цілому постанову “Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”. Нині пропонують, щоб преміальні кошти спрямували на війну.

“Отже, Комітет рекомендував перерозподілити 5 млн грн, передбачених як грошова частина премії, на здійснення заходів з відсічі військової агресії Росії проти України та захисту держави”, – написав Сергій Бабак.

Сергій Бабак підкреслив, що цього року ЗНО буде замінено на національний мультипредметний тест. У зв’язку з цим постанова не може бути реалізована.

Преміальні кошти для учасників ЗНО, які склали іспит на “відмінно”, ввели на початку 2021 року. Винагорода становила 5 тисяч гривень.