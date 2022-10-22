В Україні запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною. Відповідний проєкт постанови внесено до Верховної Ради.

Про це йдеться в проєкті №8147.

Авторами законопроєкту виступили народні депутати від різних фракцій і груп. Серед них Євгенія Кравчук (“Слуга народу”), Олексій Гончаренко (“Європейська Солідарність”), Ірина Геращенко (“Європейська Солідарність”) та інші.

За словами Гончаренка, Росія “вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі”. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “тільки виконує забаганки російського диктатора”.

Нардеп виокремив наступні важливі моменти проєкту постанови:

позбавити режим Лукашенка міжнародної правосуб’єктності;

звернутися до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією;

припинити участь Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);

закликати запровадити до Білорусі аналогічні санкції як до РФ, аби країна-агресор не могла обходити введені обмеження та використовувати РБ як офшорну зону.

Народний депутат вважає, що необхідно максимально тиснути на режим Лукашенко, бо він допомогає вбивати українців, руйнувати будинки та інфраструктуру.