До Верховної Ради направили на розгляд проєкт закону щодо звільнення від призову студентів, асистентів-стажистів, аспірантів та інших. Метою законопроєкту є збереження науково-технічного потенціалу країни.

Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону.

Законопроєкт націлений на усунення дискримінації певних категорій громадян в нормативних актах. Планується, що він допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав. Нардепи запропонували внести зміни до проєкту Закону до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Пропонується звільняти від військової служби: здобувачів професійної освіти;

здобувачів фахової передвищої освіти;

здобувачів вищої освіти;

асистентів-стажистів;

аспірантів;

докторантів. У документі зазначено, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути чинні неузгодженості у законодавстві. Також планується, що він сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців.

“Це убезпечить подальший розвиток економіки, відтворення і розвиток високотехнологічних галузей господарства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. З іншого боку, всі представники даної категорії можуть продовжити службу за власним бажанням, в тому числі за контрактом”, — додали у пояснювальній записці.

До Верховної Ради внесено проєкт закону 4 листопада. Того ж дня його було передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету.