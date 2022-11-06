Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону.

Законопроєкт націлений на усунення дискримінації певних категорій громадян в нормативних актах. Планується, що він допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.

Нардепи запропонували внести зміни до проєкту Закону до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Пропонується звільняти від військової служби:

  • здобувачів професійної освіти;
  • здобувачів фахової передвищої освіти;
  • здобувачів вищої освіти;
  • асистентів-стажистів;
  • аспірантів;
  • докторантів.

У документі зазначено, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути чинні неузгодженості у законодавстві. Також планується, що він сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців.

“Це убезпечить подальший розвиток економіки, відтворення і розвиток високотехнологічних галузей господарства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. З іншого боку, всі представники даної категорії можуть продовжити службу за власним бажанням, в тому числі за контрактом”, — додали у пояснювальній записці.

До Верховної Ради внесено проєкт закону 4 листопада. Того ж дня його було передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету.