Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту Закону.
Законопроєкт націлений на усунення дискримінації певних категорій громадян в нормативних актах. Планується, що він допоможе забезпечити права осіб, які вже були мобілізовані з огляду на незнання своїх прав.
Нардепи запропонували внести зміни до проєкту Закону до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
Пропонується звільняти від військової служби:
- здобувачів професійної освіти;
- здобувачів фахової передвищої освіти;
- здобувачів вищої освіти;
- асистентів-стажистів;
- аспірантів;
- докторантів.
У документі зазначено, що ухвалення законопроєкту дозволить усунути чинні неузгодженості у законодавстві. Також планується, що він сприятиме збереженню науково-технічного потенціалу держави та кадрової бази фахівців.
“Це убезпечить подальший розвиток економіки, відтворення і розвиток високотехнологічних галузей господарства, зокрема у сфері військово-промислового комплексу. З іншого боку, всі представники даної категорії можуть продовжити службу за власним бажанням, в тому числі за контрактом”, — додали у пояснювальній записці.
До Верховної Ради внесено проєкт закону 4 листопада. Того ж дня його було передано на розгляд керівництву і направлено на розгляд Комітету.
- На засіданні 3 листопада Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 8081 про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів.
- До Верховної Ради України внесли проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності пішоходів за невикористання світлоповертальних елементів у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості.