Про це повідомили на сайті Верховної Ради.
“Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури і спорту та дошкільних навчальних закладів в умовах воєнного стану” передбачає внесення до законодавства змін. А саме до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”.
Метою законопроєкту є сприяти забезпеченню стабільної роботи закладів фізичної культури, спорту та дитячих садків під час воєнного стану. Пропонується звільнити від мобілізації:
- Тренерів закладів фізичної культури і спорту, які працюють у державній або комунальній формі власності;
- Педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.
Від призову можуть звільняти також тих, хто працює на 0,75 ставки.
У законопроєкті також запропоновано демобілізувати та повернути до роботи військовослужбовців, які входять до вищезазначених категорій громадян. Для цього можуть внести зміни до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
- У першому читанні ухвалили законопроєкт №5749, який стосується введення відповідальності за цькування працівників. Проєкт закону передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці.
- У Верховній раді зареєстрували законопроєкт стосовно розірвання трудового договору з колаборантами. Пропонується застосовувати звільнення до таких працівників на об’єктах державної власності.