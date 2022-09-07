У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується звільнити від мобілізації ще дві категорії населення. Це стосується педагогів у закладах дошкільної освіти та тренерів.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

“Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури і спорту та дошкільних навчальних закладів в умовах воєнного стану” передбачає внесення до законодавства змін. А саме до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”.

Метою законопроєкту є сприяти забезпеченню стабільної роботи закладів фізичної культури, спорту та дитячих садків під час воєнного стану. Пропонується звільнити від мобілізації:

Тренерів закладів фізичної культури і спорту, які працюють у державній або комунальній формі власності;

Педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Від призову можуть звільняти також тих, хто працює на 0,75 ставки.

У законопроєкті також запропоновано демобілізувати та повернути до роботи військовослужбовців, які входять до вищезазначених категорій громадян. Для цього можуть внести зміни до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.