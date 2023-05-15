Про це інформує пресслужба НАБУ.
У Верховному Суді детективи НАБУ і САП викрили масштабну корупцію. Мовиться про схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.
Нині проводяться невідкладні слідчі дії.
Деталі обіцяли повідомити згодом.
Довідка. Верховний Суд — найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Це касаційна інстанція, у певних випадках — суд першої або апеляційної інстанції.
Нині на посаді голови Верховного Суду перебуває Князєв Всеволод Сергійович (з грудня 2021 року).
- Вищий антикорупційний суд призначив 10 років ув’язнення колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар у розмірі 30 тисяч доларів.
- Служба безпеки України затримала у Харкові прокурора, який вимагав від потерпілих кошти за “правильне” розслідування злочинів.
- Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини ще одного високопосадовця, причетного до системної корупції в держустановах. Зловмисницею є голова Харківського окружного адміністративного суду, яка налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.