Керівництво та суддів Верховного Суду викрили на масштабній корупційній схемі. Наразі деталі не повідомляються.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

У Верховному Суді детективи НАБУ і САП викрили масштабну корупцію. Мовиться про схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ.

Нині проводяться невідкладні слідчі дії.

Деталі обіцяли повідомити згодом.

Довідка. Верховний Суд — найвищий суд у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Це касаційна інстанція, у певних випадках — суд першої або апеляційної інстанції.

Нині на посаді голови Верховного Суду перебуває Князєв Всеволод Сергійович (з грудня 2021 року).