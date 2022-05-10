Про це повідомляє офіційний портал парламенту України.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Зазначається, що наразі надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації здійснюється науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, які мають вчене звання та науковий ступінь.

Зміни передбачають отримання відстрочки вищезазначеними категоріями працівників, що не мають вченого звання та наукового ступеня. Також право на відстрочку планується надати і педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, що працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки (наразі в них такого права немає).

Проєкт закону направлений на збереження педагогічного та наукового кадрового потенціалу України.