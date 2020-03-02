Про це повідомляє інформаційне агенство “Інтерфакс Росія”.
За інформацією оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, в понеділок, 2 березня, був підтверджений “завезений з Італії випадок захворювання”.
“За даними проведеного епідеміологічного розслідування встановлено, що молода людина захворіла 21.02.2020, перебуваючи на відпочинку в Італії”, — йдеться в повідомленні.
Відомо, що чоловік повернувся в Росію 23 лютого та проживав у приватному будинку в Московській області. За 4 дні він звернувся до медиків з симптомами ГРВІ. Він був госпіталізований в інфекційну лікарню, захворювання протікає в легкій формі.
Люди, з якими спілкувався хворий на коронавірус, знаходяться під медичним наглядом, проводиться лабораторне обстеження.
Варто зазначити, що протягом останніх місяців підозра на коронавірус була у кількох людей в РФ, але ні в кого з них діагноз не підтвердився.
- 2 березня кількість летальних випадків в світі від китайського атипового коронавірусу перевищила 3000. В Італії кількість хворих за добу зросла на 50% — наразі в країні захворіло 1 694 людини та померли вже 34 людини.
- Міністерство охорони здоров’я планує, що обсервація в Нових Санжарах (Полтавська обл.) громадян, евакуйованих з китайської провінції Ухань в зв’язку зі спалахом коронавірусу, якщо не виникне підозр на захворювання, буде завершена в четвер.