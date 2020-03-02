Про це повідомляє інформаційне агенство “Інтерфакс Росія”.

За інформацією оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, в понеділок, 2 березня, був підтверджений “завезений з Італії випадок захворювання”.

“За даними проведеного епідеміологічного розслідування встановлено, що молода людина захворіла 21.02.2020, перебуваючи на відпочинку в Італії”, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловік повернувся в Росію 23 лютого та проживав у приватному будинку в Московській області. За 4 дні він звернувся до медиків з симптомами ГРВІ. Він був госпіталізований в інфекційну лікарню, захворювання протікає в легкій формі.

Люди, з якими спілкувався хворий на коронавірус, знаходяться під медичним наглядом, проводиться лабораторне обстеження.

Варто зазначити, що протягом останніх місяців підозра на коронавірус була у кількох людей в РФ, але ні в кого з них діагноз не підтвердився.