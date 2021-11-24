Про це повідомляє британське видання Led Bible.
Австралійка Кетрін Макгіган, яка працювала у ветеринарній службі Мюррея, зізналася в Державному адміністративному трибуналі, що брала з собою флакон кетаміну на вихідних з метою зробити ін’єкцію собі та двом своїм друзям. І це був не перший випадок використання жінкою препаратів, призначених для тварин.
Перед використанням цього наркотичного препарату жінка в інтернеті дивилася дозування та розраховувала, скільки колоти своїм друзям для досягнення необхідного ефекту.
Кетамін суворо регулюється правилами охорони здоров’я та лікарських засобів і призначений лише для коней (для людей також, але в рідших випадках), проте його слід тримати в закритій аптечці, а використання слід ретельно контролювати. Звісно, Кетрін Макгіган проігнорувала ці правила та вимоги.
Колишню ветеринарну лікарку оштрафували на загальну суму 4000 (майже 2900 доларів США) австралійських доларів і вилучили її з Державного реєстру ветеринарів Австралії.
Довідка: Кетамін – це синтетичний галюциноген, який застосовується як засіб для наркозу в медицині та ветеринарії (наприклад, коли потрібно утихомирити коня). Кетамінове сп’яніння викликає галюцинації, властиві феніциклідину (PCP) та ЛСД, проте дія слабша.