У ветлікарки забрали медичну ліцензію після того, як виявилося, що вона для розваги вколола своїм друзям кінський транквілізатор, який має легкий наркотичний ефект.

Про це повідомляє британське видання Led Bible.

Австралійка Кетрін Макгіган, яка працювала у ветеринарній службі Мюррея, зізналася в Державному адміністративному трибуналі, що брала з собою флакон кетаміну на вихідних з метою зробити ін’єкцію собі та двом своїм друзям. І це був не перший випадок використання жінкою препаратів, призначених для тварин.

Перед використанням цього наркотичного препарату жінка в інтернеті дивилася дозування та розраховувала, скільки колоти своїм друзям для досягнення необхідного ефекту.

Кетамін суворо регулюється правилами охорони здоров’я та лікарських засобів і призначений лише для коней (для людей також, але в рідших випадках), проте його слід тримати в закритій аптечці, а використання слід ретельно контролювати. Звісно, Кетрін Макгіган проігнорувала ці правила та вимоги.