У віцепрем'єрміністерки Молдови з питань реінтеграції Христини Лєсник і радника прем'єр-міністра країни Миколи Радіци діагностували зараження коронавірусом.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Радіца розповів журналістам про те, що у нього діагностували зараження коронавірусом 25 днів тому. На сьогоднішній день він знаходиться в реанімації, оскільки його стан важкий.

“На жаль, захворіла вся моя сім’я. З тих пір я вийшов з коми, я не знаю про них нічого, оскільки ми лежимо в різних лікарнях”, – поділився він.

Також стало відомо про те, що коронавірус виявили у віцепрем’єрміністерки Крістіни Лєсник. Її стан кваліфікують як стабільний, вона проходить лікування вдома.

Незважаючи на два випадки зараження, радник прем’єрміністра зі зв’язків з громадськістю Борис Харя запевнив, що спалаху COVID-19 в уряді немає.