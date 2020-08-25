Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.
Радіца розповів журналістам про те, що у нього діагностували зараження коронавірусом 25 днів тому. На сьогоднішній день він знаходиться в реанімації, оскільки його стан важкий.
“На жаль, захворіла вся моя сім’я. З тих пір я вийшов з коми, я не знаю про них нічого, оскільки ми лежимо в різних лікарнях”, – поділився він.
Також стало відомо про те, що коронавірус виявили у віцепрем’єрміністерки Крістіни Лєсник. Її стан кваліфікують як стабільний, вона проходить лікування вдома.
Незважаючи на два випадки зараження, радник прем’єрміністра зі зв’язків з громадськістю Борис Харя запевнив, що спалаху COVID-19 в уряді немає.
- 23 серпня стало відомо, що лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко захворіла коронавірусом.