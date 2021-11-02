Лікар Аарон Бек, американський психіатр, якого вважають батьком когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), помер у віці 100 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

КПТ, спочатку розроблена для боротьби з депресією, спрямована на те, щоб допомогти змінити спосіб мислення людей, покращити їхнє самопочуття та змінити свою поведінку.

Робота професора Бека вважається дуже значною. За свою кар’єру він опублікував сотні статей та 25 книг.

Аарон Бек народився в липні 1921 року в Провіденсі, штат Род-Айленд, у сім’ї єврейських іммігрантів із Росії. Він навчався у Браунівському університеті, а потім здобув медичну освіту в Єльському університеті.

Після навчання доктор Бек почав ставити під сумнів основи типового фрейдистського психоаналізу, який зосереджений на розкритті конфліктів, прихованих у минулому людей.

Замість того, щоб зосередитися на несвідомості людини, він прагнув протистояти негативним думкам своїх пацієнтів.

На відміну від інших методів розмовної терапії, КПТ фокусується на поточних проблемах пацієнта, щоб покращити його повсякденний світогляд.

З 1990-х років цей метод став широко популярним.

Нині КПТ зазвичай використовують для лікування тривожності та депресії, але цей метод також можна використовувати для розв’язання інших проблем психічного здоров’я, таких як посттравматичні стресові розлади.