13 червня помер відомий американський актор, номінант на "Оскар" Нед Бітті, який прославився завдяки участі у фільмі "Супермен".

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Нед Бітті помер природною смертю в неділю вранці в оточенні своєї родини і близьких”, – повідомила менеджерка по роботі з талантами Shelter Entertainment Group Дебора Міллер.

Нед Бітті народився в 1937 році в штаті Кентуккі. Він з дитинства виступав з вокальним квартетом в церквах і перукарнях, працював на фермі. Вперше на театральній сцені Нед виступив у 19 років.

Перша роль Бітті в кіно принесла йому популярність. Це був трилер 1972 року Deliverance (“Звільнення”).

Він був номінований на премію Оскар за кращу чоловічу роль другого плану за фільм Network (“Телемережа”) 1976, зіграв незграбного Отіса в фільмі 1978 року “Супермен”, а ще Бітті зіграв незліченну кількість інших ролей у театрі, на телебаченні та в кіно .

Колись видання Daily Variety назвало його “найбільш зайнятим актором Голлівуду”.