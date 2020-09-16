Про це Гейтс-молодший повідомив у своїх соціальних мережах.

“Смерть мого батька – величезна втрата для нашої сім’ї і багатьох людей, чийого життя він торкнувся. Тато прожив довге і наповнене сенсом життя. Я ніколи не переставав вчитися у нього мудрості, доброти і смирення. Ми з Меліндою в боргу перед ним, оскільки його прагнення служити суспільству допомогло надихнути нашу власну благодійність… Як я вже багато разів говорив, мій батько був справжнім Біллом Гейтсом. Він був всім, до чого я прагну”, – зазначив Білл Гейтс в Instagram.

У своєму блозі засновник Microsoft повідомив, що його батько помер 14 вересня в своєму будинку в оточенні рідних.

“Ми сумуватимемо за ним більше, ніж можемо зараз висловити… Смерть мого батька не була несподіваною, йому було 94 роки, а його здоров’я погіршувалося, тому у нас був час, щоб обміркувати те, наскільки нам пощастило мати таку чудову людину в нашому житті протягом багатьох років”, – зазначив Гейтс.

Він наголосив, що цінував “тихий вплив”, який батько чинив практично на всі аспекти його життя. Окремо Білл Гейтс зазначив, що його батько надавав юридичну допомогу в перші роки існування Microsoft.

Видання The New York Times пише, що причиною смерті Вільяма Гейтса стала хвороба Альцгеймера.

Вільям Генрі Гейтс II – американський корпоративний адвокат, філантроп, автор книги “Поява на світ: думки про дари життя”.