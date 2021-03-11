У Нідерландах у віці 94 років помер винахідник аудіокасети, інженер Лу Оттенс.

Про це повідомляє британське агентство ВВС. Інформацію про смерть також опублікував Philips Museum, розташований в Ейндховені.

Відомо, що він помер у своєму домі в селі Дуйзел в провінції Північний Брабант (Нідерланди).

Лодевейк Фредерік Оттенс (або ж Лу Оттенс) народився 21 червня 1926 року в Беллінгволді (Нідерланди). Як інформує американське видання The Washington Post, батьки винахідника були вчиталями.

З юних років Оттенс цікавився технікою. Під час Другої світової війни він зібрав радіоприймач, за допомогою якого його родина потай слухала передачі забороненого німецькими окупантами Radio Oranje (це була радіопрограма на ВВС, що транслювалася до окупованих Німеччиною Нідерландів під час війни).

Після завершення війни Оттенс вивчив машинобудування в Дельфтському технічному університеті.

З 1952 року він працював у компанії Philips. У 1960 році Оттенс став головою відділу розробки нових продуктів компанії.

Протягом року винахідник та його команда розробили перший портативний магнітофон, яких в подальшому було продано понад 1 млн екземплярів.

Усі магнітофони того часу були котушкового типу (вони записували і відтворювали звук за допомогою магнітної стрічки, намотаної на котушку).

Та Оттенс здійснив революцію, винайшовши касету, яка прийшла на зміну громіздким бобінам. Він очолював команду розробників, яка працювала над винаходом.

За задумом Оттенса, касета мала бути досить маленькою, щоб поміститися в кишеню куртки, інформує британське видання The Guardian.

У 1963 році Philips представила винахід на міжнародній виставці електроніки в Берліні (з гаслом “Менше, ніж пачка сигарет!”).

Технологію намагалися скопіювати японці. Згодом Оттенс домовився із японською корпорацією Sony про використання запатентованого Philips механізму для впровадження стандартної касети, виробництво якої потім було розгорнуте у всьому світі.

Винахід Оттенса змінив спосіб прослуховування музики. З моменту появи у 1960-х роках загалом було продано понад 100 мільярдів таких касет.

В інтерв’ю ЗМІ інженер заявляв, що створення касети стало “сенсацією від першого дня”.

Оттенс також брав участь у розробці компакт-диска (CD). Він був розроблений і представлений у 1982 році компаніями Philips і Sony, ставши новим стандартом звукозапису. По всьому світу було продано понад 200 мільярдів компакт-дисків.

У 1986 році Оттенс пішов у відставку. В інтерв’ю інженер наголошував, що всі його розробки з’явилися завдяки спільним зусиллям його команди.

“Мені можна зарахувати цілу низку ідей. Але креслярі, дизайнери електротехніки та промислові дизайнери, вони виконали свою роботу. Я нічого особливого не зробив”, – зазначав Оттенс.

Дружина винахідника – Марго ван Ноорд – померла ще в 2002 році. У подружжя залишилися троє дітей, четверо онуків та правнучка.