У виданні "Букви" немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси.

Про це свідчать дані моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа.

Так, за даними ІМІ, комерційні матеріали з ознаками замовлення стали переважати над політичною джинсою в онлайнових медіа.

21 % матеріалів з ознаками замовлення був спрямований на просування або протидію певним рішенням економічного чи політичного характеру, лобізм чи антилобізм законопроєктів, рішень уряду тощо. На другому місці (17 %) – матеріали з ознаками замовлення на користь комерційних компаній, банків і корпорацій.

Зазначається, що уперше за останні кілька років джинса на користь партії “Опозиційна платформа – За життя” опустилася на третю позицію в рейтингу замовників джинси й перебралася на новий ресурс – сайт “Страна”.

Сайтами-антилідерами з розміщення матеріалів з ознаками замовлення стали “Обозреватель” (78 матеріалів з ознаками замовлення) та “Політека” (49 матеріалів).

Матеріали з ознаками замовлення також були виявлені на сайтах “РБК-Україна” (24), “Гордон” (23), “Страна” (20), “24 канал” (14), “Сегодня” (13), “Цензор” (8), “Інтерфакс-Україна” (5), УНІАН (5), “Кореспондент” (2).

Ще 12 % матеріалів з ознаками замовлення були марковані різними умовними позначками. Найбільше неналежного маркування серед усіх сайтів виявлено на ТСН (12), на другому місці – УНІАН (11).

При цьому не було виявлено джинси на сайтах “Букви”, “Українська правда”, “Дзеркало тижня”, “Суспільне”, “Ліга” та ТСН.

Моніторинг проводився 1–5 лютого 2021 року в 17 популярних інтернет-медіа: “Політека”, “Обозреватель”, 24 канал, “Гордон”, “Українська правда”, УНІАН, “Сегодня”, ТСН, RBC.ua, “Ліга”, “Інтерфакс-Україна”, “Страна”, “Цензор”, “Букви”, “Дзеркало тижня”, “Кореспондент”, Суспільне. Вибірка охоплює всі новини підряд, що вийшли на сайтах протягом вказаного періоду (понад 20 тисяч новин).