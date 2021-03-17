Про це свідчать дані моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа.
Так, за даними ІМІ, комерційні матеріали з ознаками замовлення стали переважати над політичною джинсою в онлайнових медіа.
21 % матеріалів з ознаками замовлення був спрямований на просування або протидію певним рішенням економічного чи політичного характеру, лобізм чи антилобізм законопроєктів, рішень уряду тощо. На другому місці (17 %) – матеріали з ознаками замовлення на користь комерційних компаній, банків і корпорацій.
Зазначається, що уперше за останні кілька років джинса на користь партії “Опозиційна платформа – За життя” опустилася на третю позицію в рейтингу замовників джинси й перебралася на новий ресурс – сайт “Страна”.
Сайтами-антилідерами з розміщення матеріалів з ознаками замовлення стали “Обозреватель” (78 матеріалів з ознаками замовлення) та “Політека” (49 матеріалів).
Матеріали з ознаками замовлення також були виявлені на сайтах “РБК-Україна” (24), “Гордон” (23), “Страна” (20), “24 канал” (14), “Сегодня” (13), “Цензор” (8), “Інтерфакс-Україна” (5), УНІАН (5), “Кореспондент” (2).
Ще 12 % матеріалів з ознаками замовлення були марковані різними умовними позначками. Найбільше неналежного маркування серед усіх сайтів виявлено на ТСН (12), на другому місці – УНІАН (11).
При цьому не було виявлено джинси на сайтах “Букви”, “Українська правда”, “Дзеркало тижня”, “Суспільне”, “Ліга” та ТСН.
Моніторинг проводився 1–5 лютого 2021 року в 17 популярних інтернет-медіа: “Політека”, “Обозреватель”, 24 канал, “Гордон”, “Українська правда”, УНІАН, “Сегодня”, ТСН, RBC.ua, “Ліга”, “Інтерфакс-Україна”, “Страна”, “Цензор”, “Букви”, “Дзеркало тижня”, “Кореспондент”, Суспільне. Вибірка охоплює всі новини підряд, що вийшли на сайтах протягом вказаного періоду (понад 20 тисяч новин).
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.