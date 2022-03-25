Сьогодні, 25 березня, клієнти ПриватБанку поскаржилися, що не можуть покласти гроші на валютні картки ані через каси, ані через термінали.

Про це повідомляють #Букви.

Один з клієнтів розповів #Буквам, що у відділенні у Києві касир повідомила, що сьогодні «навіть не намагайтеся», бо операцію заблоковано.

Водночас персональний банкір цього клієнта повідомив йому, що ПриватБанк з 21 березня 2022 року заборонив операції з іноземною валютою у касах та терміналах ПриватБанку у зоні активних бойових дій.

Банкір заявив, що в касирів забрали технічну можливість та перепрошили термінали самообслуговування, щоб і вони не приймали іноземну валюту.

#Букви звернулися до пресслужби ПриватБанку та отримали коментар, що у всіх відділеннях, які працюють, та банкоматах можна поповнювати, незалежно від області.

Попри це киянин, який повідомив #Буквам про проблему, так і не зміг протягом робочого дня поповнити свою картку.

Джерела #Букв у ПриватБанку підтвердили, що справді діє внутрішня інструкція про заборону операцій з іноземною валютою у касах та терміналах у зоні активних бойових дій, а пресслужба не є фаховою у питаннях обслуговування клієнтів.