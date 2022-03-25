Про це повідомляють #Букви.
Один з клієнтів розповів #Буквам, що у відділенні у Києві касир повідомила, що сьогодні «навіть не намагайтеся», бо операцію заблоковано.
Водночас персональний банкір цього клієнта повідомив йому, що ПриватБанк з 21 березня 2022 року заборонив операції з іноземною валютою у касах та терміналах ПриватБанку у зоні активних бойових дій.
Банкір заявив, що в касирів забрали технічну можливість та перепрошили термінали самообслуговування, щоб і вони не приймали іноземну валюту.
#Букви звернулися до пресслужби ПриватБанку та отримали коментар, що у всіх відділеннях, які працюють, та банкоматах можна поповнювати, незалежно від області.
Попри це киянин, який повідомив #Буквам про проблему, так і не зміг протягом робочого дня поповнити свою картку.
Джерела #Букв у ПриватБанку підтвердили, що справді діє внутрішня інструкція про заборону операцій з іноземною валютою у касах та терміналах у зоні активних бойових дій, а пресслужба не є фаховою у питаннях обслуговування клієнтів.
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- Також для вивезення з України сум, більших за 10 тис. євро, українцям знову знадобляться додаткові документи, які мають підтвердити зняття готівки з власного рахунку або купівлю банківських металів на відповідну суму.
- Зокрема платіжний сервіс PayPal офіційно почав працювати в Україні. Картки українських банків вже можна приєднати до гаманця.
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