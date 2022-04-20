Про це Смілянський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією гендиректора “Укрпошти”, станом на сьогодні продано понад 700 000 марок з курсом для російського військового корабля.

“Продаж марки у наших відділеннях ЗАКІНЧЕНО! Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю”, – написав він.

За словами Смілянського, 100 000 марок з “кораблем” будуть виставлені на продаж в інтернет-магазині. Придбати їх можна буде від четверга, 21 квітня.

Варто зауважити, що в онлайн режимі прибрати марки (2 листи на 1 заказ) зможуть ті, хто раніше зробив заказ в перші дні, а з п’ятниці будь-які клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки.

Решту марок використають для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань у межах ВПС та по філателістичним абонементам. Окрім цього по одній марці запропонують кожному співробітнику “Укрпошти”. Ще невелику кількість марок виділять на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.

За словами Смілянського, додаткового тиражу марок “Русскій воєнний корабль, іді…” не буде. Водночас він обіцяє, що серія з кораблем буде продовжена. Інформацію щодо нових марок варто очікувати на початку наступного тижня.

“Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть в нашому інтернет-магазині та відділеннях”, – додав Смілянський.