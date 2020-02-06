Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.

Зокрема, термінали обладнали у обласних центрах та населених пунктах із понад 2000 жителів, де скорочуються банківські відділення та банкомати, але є відділення “Укрпошти”.

“Укрпошта”, як найбільша мережа автоматизованих відділень, прагне надавати популярні серед клієнтів послуги. Незважаючи на тренд діджиталізації, ми бачимо запит на зняття готівки. Тому після успішного пілота послуги на Львівщині, зараз її тиражуємо по всій країні і клієнти мають змогу зняти готівку без комісії в “Укрпошті”, – зазначила директор департаменту фінансового бізнесу компанії Юлія Мороз.

За її словами, користувачі послуги можуть отримати суму від 50 грн до 10 тисяч грн за одну операцію.

Крім того, комісія за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях відсутня, проте можлива комісія банку, що випустив картку.